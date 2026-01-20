Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raubdelikt und versuchter Einbruch an Tankstellen in Wilhelmshaven - Beschuldigte festgenommen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 20.01.2026 kam es in Wilhelmshaven zu zwei zusammenhängenden Straftaten, bei denen zwei Beschuldigte ermittelt und vorläufig festgenommen werden konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die beiden Beschuldigten gegen 01:50 Uhr gemeinsam mit einem späteren Geschädigten zu einer Tankstelle im Bereich des Banter Weges, um dort Alkohol zu erwerben. Im weiteren Verlauf schlug einer der Beschuldigten dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Nachdem dieser zu Boden gestürzt war, trat der Beschuldigte mit dem beschuhten Fuß auf ihn ein. In diesem Zusammenhang wurde dem Geschädigten das Portemonnaie entwendet. Gegen 02:14 Uhr versuchten die Beschuldigten anschließend an einer Tankstelle im Bereich der Bismarckstraße, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Zunächst versuchten sie, die Glastür durch Tritte und Stöße zu öffnen. Als dies nicht gelang, wurde eine Glasscheibe mit einer Betonplatte mehrfach eingeschlagen und weitere Scherben herausgelöst. Einer der Beschuldigten versuchte, durch die beschädigte Scheibe in den Verkaufsraum zu gelangen, wobei die Alarmanlage ausgelöst wurde. Die Beschuldigten flüchteten daraufhin zunächst fußläufig. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Beschuldigten später durch Polizeikräfte festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde unter anderem ein dem Geschädigten aus der ersten Tat entwendeter Impfausweis aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte gegen einen der Beschuldigten den Erlass eines Haftbefehls, die andere Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

