Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raubdelikt und versuchter Einbruch an Tankstellen in Wilhelmshaven - Beschuldigte festgenommen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 20.01.2026 kam es in Wilhelmshaven zu zwei zusammenhängenden Straftaten, bei denen zwei Beschuldigte ermittelt und vorläufig festgenommen werden konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die beiden Beschuldigten gegen 01:50 Uhr gemeinsam mit einem späteren Geschädigten zu einer Tankstelle im Bereich des Banter Weges, um dort Alkohol zu erwerben. Im weiteren Verlauf schlug einer der Beschuldigten dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Nachdem dieser zu Boden gestürzt war, trat der Beschuldigte mit dem beschuhten Fuß auf ihn ein. In diesem Zusammenhang wurde dem Geschädigten das Portemonnaie entwendet. Gegen 02:14 Uhr versuchten die Beschuldigten anschließend an einer Tankstelle im Bereich der Bismarckstraße, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Zunächst versuchten sie, die Glastür durch Tritte und Stöße zu öffnen. Als dies nicht gelang, wurde eine Glasscheibe mit einer Betonplatte mehrfach eingeschlagen und weitere Scherben herausgelöst. Einer der Beschuldigten versuchte, durch die beschädigte Scheibe in den Verkaufsraum zu gelangen, wobei die Alarmanlage ausgelöst wurde. Die Beschuldigten flüchteten daraufhin zunächst fußläufig. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Beschuldigten später durch Polizeikräfte festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde unter anderem ein dem Geschädigten aus der ersten Tat entwendeter Impfausweis aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte gegen einen der Beschuldigten den Erlass eines Haftbefehls, die andere Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 10:34

    POL-WHV: Beschädigung nach Schneeballwurf in Schortens

    Schortens (ots) - Am 19.01.2026 kam es gegen 21:30 Uhr in Schortens im Bereich Kohltun zu einer Beschädigung infolge eines Schneeballwurfes zwischen einem 17- und einem 18-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ein Dachfenster beschädigt. In der Folge gingen Teile der äußeren Verglasung eines Holzfensters zu Bruch und fielen auf einen geparkten Pkw. Hierdurch wurde die Seitenscheibe des Fahrzeugs ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:10

    POL-WHV: Diebstahl von Bargeld in Linienbus

    Wilhelmshaven (ots) - Am 19.01.2026 kam es gegen 15:07 Uhr in einem Linienbus im Stadtteil Fedderwardergroden in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Geschädigte in den Bus ein und setzte sich in die letzte Sitzreihe. Anschließend begab er sich mit Kleingeld zum Busfahrer, um einen Fahrschein zu erwerben, und ließ sein Portemonnaie kurzzeitig auf dem Sitz zurück. Als er zu seinem ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:01

    POL-WHV: Paketdiebstahl in Zetel - Beschuldigter ermittelt

    Zetel (ots) - Am 19.01.2026 kam es gegen 14:00 Uhr in der Breslauer Straße in Zetel zu einem Diebstahl von zwei Paketen, die zuvor vor einer Haustür abgelegt worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte bereits Strafanzeige erstattet, nachdem er den Diebstahl über seine Videoüberwachung festgestellt hatte. Im weiteren Verlauf erkannte er den mutmaßlichen Beschuldigten im Bereich der Kreuzung ...

    mehr
