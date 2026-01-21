Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Zetel

Zetel (ots)

Am 20.01.2026 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:45 Uhr in der Mühlenstraße in Zetel/Neuenburg zu einem Tageswohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus. In der Folge begab er sich in das Schlafzimmer, durchwühlte dieses und entwendete Wertgegenstände sowie Bargeld. Die 75-jährige Bewohnerin hielt sich zur Tatzeit in einem anderen Gebäudeteil auf, sodass sie den Einbruch zunächst nicht bemerkte und diesen erst später feststellte. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen im Bereich der Mühlenstraße gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell