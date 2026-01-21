PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei bittet um Hinweise zum Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades

POL-WHV: Polizei bittet um Hinweise zum Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades, das am 30.03.2025 in der Werftstraße in Wilhelmshaven sichergestellt wurde. Der damalige Fahrradfahrer gab an, das mitgeführte Damenrad der Marke Künsting, das mit auffälligen Aufklebern versehen ist, zuvor im Bereich des Bahnhofs entwendet zu haben. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades nicht ermittelt werden. Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades oder zum Eigentümer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:19

    POL-WHV: Diebstahl von Photovoltaik-Modulen in Schortens

    Schortens (ots) - Im Zeitraum vom 09.01.2026, 12:00 Uhr, bis zum 20.01.2026, 10:30 Uhr, kam es in Schortens im Bereich der Straße "Im Gewerbegebiet" zu einem Diebstahl von Photovoltaik-Modulen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von der Dachfläche eines Flachdachgebäudes insgesamt 24 bereits installierte Photovoltaik-Module. Die Module wurden dabei nahezu fachmännisch ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:34

    POL-WHV: Beschädigung nach Schneeballwurf in Schortens

    Schortens (ots) - Am 19.01.2026 kam es gegen 21:30 Uhr in Schortens im Bereich Kohltun zu einer Beschädigung infolge eines Schneeballwurfes zwischen einem 17- und einem 18-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ein Dachfenster beschädigt. In der Folge gingen Teile der äußeren Verglasung eines Holzfensters zu Bruch und fielen auf einen geparkten Pkw. Hierdurch wurde die Seitenscheibe des Fahrzeugs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren