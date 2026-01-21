Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei bittet um Hinweise zum Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades, das am 30.03.2025 in der Werftstraße in Wilhelmshaven sichergestellt wurde. Der damalige Fahrradfahrer gab an, das mitgeführte Damenrad der Marke Künsting, das mit auffälligen Aufklebern versehen ist, zuvor im Bereich des Bahnhofs entwendet zu haben. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades nicht ermittelt werden. Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades oder zum Eigentümer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell