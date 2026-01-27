Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Praxisräume

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (23.01.2026) 17.00 Uhr und Montag (26.01.2026) 07.15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Praxisräume in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ein. Indem sie ein im Untergeschoss gelegenes Fenster aufhebelten verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Umkleideräumen der Mitarbeitenden. Im Anschluss brachen sie die Türen zu weiteren Räumen, unter anderem auch zu einem Labor, auf. Vermutlich durchsuchten die Einbrecher alles, fanden jedoch nichts stehlenwertes auf, so dass sie sich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub machten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ludwigsburg.

