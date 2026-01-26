POL-LB: Ditzingen: Vandalismus in der Stuttgarter Straße
Ludwigsburg (ots)
Unbekannte Personen ließen sich am Samstag (24.01.2026) mutmaßlich nach Ladenschluss in den Räumen einer Bäckerei in der Stuttgarter Straße in Ditzingen einschließen. Dort warfen sie Möbel und Flaschen umher und beschädigten so die Einrichtung der Bäckerei. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell