POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits vergangenen Donnerstag (22.01.2026) ereignete sich gegen 06.50 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Enzweihingen ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Vaihingen an der Enz noch Zeugen sucht. Eine 18 Jahre alte Fiat-Fahrerin und eine 29-jährige VW-Lenkerin waren gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen beide auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als es auf Höhe der Einmündung in die Vaihinger Straße zu einem Unfall zwischen den beiden Frauen kam. Beide erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die PKW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit uns wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 18.000 Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen wenden sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

