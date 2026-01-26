PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter entblößt sich an Bushaltestelle

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann hielt sich am Samstag (24.01.2026) gegen 12.30 Uhr an einer Bushaltestelle am König-Nagel-Platz in Marbach am Neckar auf. In Anwesenheit mehrerer Passanten, darunter mutmaßlich auch ein Kind, entblößte der Mann unvermittelt sein Glied, hielt es in der Hand und schwenkte es. Auf Ansprache einer Frau hin, was das solle, steckte er sein Glied wieder in die Hose.

Der Mann wird als 40 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß und auffällig hager beschrieben. Er soll ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben und trug eine dunkle Mütze sowie eine dunkle Jacke.

Unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

