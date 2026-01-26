Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Mehrere Einbrüche in der Ellwanger Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (24.01.2026) 18:00 Uhr und Sonntag (25.01.2026) trieben noch unbekannten Täter in der Ellwanger Straße in Tamm ihr Unwesen. Auf einem Grundstück eines Wohnhauses brachen die Unbekannten eine Gartenhütte auf und entwendeten zwei Sätze Autoreifen. Anschließend brachen sie das Gartentor eines weiteren Wohnhauses auf. Auch hier wurden ebenfalls zwei weitere Gartenhütten aufgebrochen und vorgefundenes Werkzeug entwendet. Auf der Terrasse eines weiteren Grundstücks wurden zwei Paar Turnschuhe entwendet. Der entstandene Gesamtsachschaden sowie die Höhe des Diebesgutes sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Tamm hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07141 601014 oder E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

