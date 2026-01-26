Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub am Bahnhof - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag (24.01.2026) gegen 23:20 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 57-jähriger Mann befand sich am Bahnsteig 1. Hier wurde er zunächst von einer noch unbekannten vierköpfigen Personengruppe angesprochen und nach Tabak gefragt. Als das Oper gerade dabei war, etwas von seinem Tabak abgeben zu wollen, soll ein Täter aus der Gruppe heraus nach dem Geldbeutel in seiner Gesäßtasche gegriffen haben. Dies versuchte der 57-Jährige zu unterbinden, woraufhin er von der Gruppe abgelenkt wurde. Anschließend wurde das Opfer durch einen weiteren Täter aus der Gruppe zu Boden gestoßen. Ein Täter entriss dem Opfer hierbei seinen Geldbeutel und die Gruppe flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Tätern solle es sich um vier Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahre gehandelt haben. Diese waren alle schwarz gekleidet. Ein Täter, der zunächst das Opfer ansprach, soll rund 175 bis 180 cm groß gewesen sein und hatte schwarze Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell