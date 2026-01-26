Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in der Kirchenweinbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Samstag (24.01.2026) zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Kirchenweinbergstraße in Marbach am Neckar ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Einbrecher dabei keine Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

