Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannte versuchen 15-Jährigen zu berauben

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen drei noch unbekannte Täter, die am Samstag (24.01.2026) in Steinheim an der Murr versucht haben sollen, einen 15-Jährigen zu berauben.

Der Jugendliche stieg zwischen 17 und 18 Uhr aus einem Linienbus an der Haltestelle "Wellarium" aus, als ihn die drei Täter ansprachen und aufforderten sein Mobiltelefon herauszugeben. Als der 15-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, griff einer der Täter in die Hosentasche des Jugendlichen, um an das Smartphone zu gelangen. Der Geschädigte schob die Hände des Unbekannten weg, woraufhin er zunächst einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Als der 15-Jährige am Boden lag, schlugen und traten alle drei auf ihn ein, ehe sie flüchteten, ohne das Mobiltelefon erlangt zu haben. Der 15-Jährige erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen.

Einer der Täter wurde als 17 bis 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit langen dunklen, zu einem Zopf zusammengebundenen Haaren beschrieben. Ein weiterer soll etwa 170 bis 175 cm groß und dünn sein. Er soll schwarze Haare mit einem Seitenscheitel haben. Der dritte Täter wurde als dick, mit kurzen blonden Haaren und blauen Augen beschrieben.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell