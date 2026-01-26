Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmittelmarktes

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (24.01.2026) zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr einen, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Weinbergblick" im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen, geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polzei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell