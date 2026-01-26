Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag (24.01.2026) 22:00 Uhr auf Sonntag (25.01.2026) 07:20 Uhr suchten noch unbekannte Einbrecher ein Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße in der Ludwigsburger Innenstadt heim. Mutmaßlich über ein Seitenfenster des Gebäudes verschafften sich die Täter Zugang in ein Ladengeschäft des Einkaufszentrums. Im Innern brachen sie im Kassenbereich die Kasse sowie einen vorgefundenen Tresor auf. So erbeuteten die Täter eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Anschließend brachen die Täter eine Glasschiebetüre zur Ladenstraße auf. Danach drangen sie in ein weiteres Ladengeschäft ein und hebelten eine weitere vorgefundene Kasse auf. Aus dieser machten die Täter ebenfalls Beute in noch unbekannter Höhe. Mutmaßlich über das aufgebrochene Seitenfenster flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

