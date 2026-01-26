PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag (24.01.2026) 22:00 Uhr auf Sonntag (25.01.2026) 07:20 Uhr suchten noch unbekannte Einbrecher ein Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße in der Ludwigsburger Innenstadt heim. Mutmaßlich über ein Seitenfenster des Gebäudes verschafften sich die Täter Zugang in ein Ladengeschäft des Einkaufszentrums. Im Innern brachen sie im Kassenbereich die Kasse sowie einen vorgefundenen Tresor auf. So erbeuteten die Täter eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Anschließend brachen die Täter eine Glasschiebetüre zur Ladenstraße auf. Danach drangen sie in ein weiteres Ladengeschäft ein und hebelten eine weitere vorgefundene Kasse auf. Aus dieser machten die Täter ebenfalls Beute in noch unbekannter Höhe. Mutmaßlich über das aufgebrochene Seitenfenster flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:34

    POL-LB: Ludwigsburg: Raub am Bahnhof - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag (24.01.2026) gegen 23:20 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 57-jähriger Mann befand sich am Bahnsteig 1. Hier wurde er zunächst von einer noch unbekannten vierköpfigen Personengruppe angesprochen und nach Tabak gefragt. Als das ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:33

    POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannte versuchen 15-Jährigen zu berauben

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen drei noch unbekannte Täter, die am Samstag (24.01.2026) in Steinheim an der Murr versucht haben sollen, einen 15-Jährigen zu berauben. Der Jugendliche stieg zwischen 17 und 18 Uhr aus einem Linienbus an der Haltestelle "Wellarium" aus, als ihn die drei Täter ansprachen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren