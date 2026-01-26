PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Erneute Sachbeschädigung an Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag (25.01.2026) zwischen 02:50 Uhr und 03:00 Uhr ein Schulgebäude in der Bergstraße in Gemmrigheim. Hierbei warfen die Unbekannten, bei denen es sich um drei Jugendliche gehandelt haben könnte, eine Fensterscheibe des Schulgebäudes ein und hinterließen einen Sachschaden in noch unbekannter Schadenshöhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt in Richtung Silcherstraße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten keine Täter mehr festgestellt werden.

Bereits zwischen 01.01.2026 und 02.01.2026 wurde ebenfalls eine Fensterscheibe des Schulgebäudes beschädigt (wir berichtete am 05.01.2026 um 10:35 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6190139).

Unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

