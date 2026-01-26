Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: öffentliches Bücherregal durch Brand zerstört

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter setzten am vergangenen Samstag (24.01.2026) vermutlich gegen 03:45 Uhr in der Schillerstraße in Gerlingen eine alte englische Telefonzelle in Brand, die dort als öffentliches Bücherregal genutzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Telefonzelle sowie deren Inhalt wurden aber komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Gerlingen ermittelt (Tel. 07156 9449-0 oder ditzingen.prev@polizei.bwl.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell