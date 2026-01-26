POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Bogenstraße
Ludwigsburg (ots)
Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Sonntag (25.01.2026) zwischen 08:45 Uhr und 11:00 Uhr in der Bogenstraße in Kornwestheim. Eine unbekannte Person beschädigte dort vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen geparkten Mercedes und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen werden beim Polizeirevier Kornwestheim geführt (Tel. 07154 1313-0, kornwestheim.prev@polizei.bwl.de).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell