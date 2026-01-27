Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Brandstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (25.01.2026) zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Brandstraße in Sindelfingen geparkten Fiat Scudo. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell