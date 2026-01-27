PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 19-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 19-Jährigen, der am Dienstag (27.01.2026) kurz nach Mitternacht drei junge Männer mit einer Gasdruckpistole attackiert haben soll. Ein 25-jähriges Opfer soll am Vorabend (26.01.2026) von dem 19-Jährigen über eine Onlineplattform beleidigt und bedroht worden sein. Aus diesem Grund wurde ein persönliches Treffen am Bahnhof in Marbach am Neckar vereinbart. In Begleitung zweier 25- und 24-jähriger Männer traf sich das 25-jährige Opfer mit dem 19-jährigen, welcher wiederum mit einem noch unbekannten Begleiter am Bahnhofsvorplatz erschien. Hier soll der 19-Jährige unvermittelt eine Waffe gezogen und mehrfach auf die drei Opfer geschossen haben. Diese flüchteten sofort, hierbei stürzte der 24-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nachdem das 25-jährige Opfer den Notruf gewählt hatte, fahndeten mehrere Streifenwagenbesatzungen, welche durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, nach den Tätern. Eine Streife der Polizeihundeführerstaffel konnte den 19-jährigen in einer nahegelegenen Grünfläche antreffen und vorläufig festnehmen. Hierbei kam ein Polizeihund zum Einsatz, der dem 19-Jährigen durch einen Biss leichte Verletzungen zufügte. Später konnten die Einsatzkräfte eine Gasdruckpistole sowie ein leeres Metallkugelmagazin auffinden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige auf freien Fuß gesetzt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

