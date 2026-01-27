Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Mehr als nur Hühnereier geladen: Zoll aus Furth im Wald entdeckt 8.400 Schmuggelzigaretten

Regensburg (ots)

Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald stellten Mitte Januar bei einer Kontrolle auf der A3 in Fahrtrichtung Regensburg bei Straubing-Bogen 8.400 unversteuerte Zigaretten sicher. Die Tabakwaren waren in einem türkischen Lastkraftwagen in mehreren Verstecken verborgen.

Der Fahrer gab bei der Befragung an, weder verbotene noch anmeldepflichtige Waren mitzuführen. Als Fracht wurden Hühnereier angegeben.

In der Fahrerkabine entdeckten die Zöllner insgesamt 8.400 Zigaretten hinter Seitenverkleidungen, in der Matratze des Fahrerbetts, hinter dem Armaturenbrett sowie unter dem doppelten Boden einer Obstkiste.

Alle Zigaretten waren mit türkischem Steuerzeichen versehen. Für die Einreise aus einem Nicht-EU-Land sind lediglich 200 Zigaretten pro Person abgabenfrei erlaubt. Die aufgefundene Menge überschritt diese Freimenge damit deutlich.

Die Zigaretten wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Die festgesetzte Tabaksteuer belief sich auf 1.776,22 Euro. Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro für die zu erwartende Geldstrafe erhoben.

Beide Beträge wurden noch vor Ort vollständig bezahlt. Nach Abschluss der zollrechtlichen Maßnahmen durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell