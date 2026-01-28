PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Einbruch im Lembergweg

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (25.01.2026), 12.30 Uhr und Dienstag (27.01.2026), 14.00 Uhr im Lembergweg in Affalterbach ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf der Rückseite eines Wohnhauses auf und gelangten so in das Innerer, wo sie das Mobiliar nach Wertgegenständen durchsuchten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

