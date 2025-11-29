PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Feuerwerk verursacht Rauchentwicklung in Tiefgarage

Rösrath (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, wurden um 16:58 Uhr alle Einheiten der Feuerwehr Rösrath, der Einsatzleitwagen, die Drehleiter sowie der A-Dienst zu einem gemeldeten Feuer in einer Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Stadtmitte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage eine deutliche Rauchentwicklung feststellbar. Nach umfangreicher Erkundung konnte im betroffenen Bereich abgebranntes Feuerwerk als Ursache festgestellt werden.

Die Feuerwehr Rösrath führte daraufhin umfassende Lüftungsmaßnahmen durch, um die Tiefgarage rauchfrei zu machen. Die Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass der Einsatz gegen 18:00 Uhr beendet werden konnte.

Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Rösrath
Luca Meysing
Mobil: 0160 4248318
E-Mail: Pressesprecher@feuerwehr-roesrath.de
http://www.feuerwehr-roesrath.de

Original-Content von: Feuerwehr Rösrath, übermittelt durch news aktuell

