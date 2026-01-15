PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl aus Wohnung

Hördt (ots)

Unter dem Vorwand Geld für Tiere zu sammeln, versuchte ein Pärchen am Mittwoch gegen 12 Uhr Einlass bei einer Seniorin zu erlangen. Nachdem diese abgewiesen wurden, klingelten das Pärchen erneut und die Frau bat, unter dem Vorwand Schwanger zu sein, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Seniorin ließ die Frau das Badezimmer benutzen. Anschließend stellte sie fest, dass aus dem Badezimmer Schmuck fehlte. Beide Personen seien ca. 40-45 Jahre alt gewesen. Die Frau hätte eine gelbe Jacke mit Kapuze getragen. Eine Zeugin hätte beobachtet, wie das Pärchen in der Mozartstraße in einen schwarzen Kleinwagen mit SÜW-Kennzeichen eingestiegen seien. Wer kann Hinweise zu dem Pärchen geben? Wer kann nähere Angaben zu dem Kleinwagen geben? Hinweise an die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 09:26

    POL-PDLD: Landau - Bei Auffahrunfall verletzt

    Landau (ots) - Am 14.01.2026 befuhr gegen 12:15 Uhr eine 62-jährige VW-Fahrerin die Schloßstraße in Fahrtrichtung Wollmesheimer Straße in Landau. Eine 39-jährige vorausfahrende BMW-Fahrerin musste aufgrund eines Abbiegevorgangs einer 57-jährigen Hyundai-Fahrerin kurz nach dem Bahnübergang verkehrsbeding bremsen. Die VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW BMW auf. Durch den Aufprall wurde der PKW ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:57

    POL-PDLD: Annweiler-Verkehrsunfallflucht

    Annweiler (ots) - Am 13.01.2026, gegen 08:15 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW der Marke Opel in Annweiler, in der Straße "Im Zwinger". Als er gegen 16:30 Uhr zurück zu seinem PKW kam, stellte er einen Streifschaden am vorderen Stoßfänger fest. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren