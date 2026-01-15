Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl aus Wohnung

Hördt (ots)

Unter dem Vorwand Geld für Tiere zu sammeln, versuchte ein Pärchen am Mittwoch gegen 12 Uhr Einlass bei einer Seniorin zu erlangen. Nachdem diese abgewiesen wurden, klingelten das Pärchen erneut und die Frau bat, unter dem Vorwand Schwanger zu sein, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Seniorin ließ die Frau das Badezimmer benutzen. Anschließend stellte sie fest, dass aus dem Badezimmer Schmuck fehlte. Beide Personen seien ca. 40-45 Jahre alt gewesen. Die Frau hätte eine gelbe Jacke mit Kapuze getragen. Eine Zeugin hätte beobachtet, wie das Pärchen in der Mozartstraße in einen schwarzen Kleinwagen mit SÜW-Kennzeichen eingestiegen seien. Wer kann Hinweise zu dem Pärchen geben? Wer kann nähere Angaben zu dem Kleinwagen geben? Hinweise an die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580

