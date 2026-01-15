Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bei Auffahrunfall verletzt

Landau (ots)

Am 14.01.2026 befuhr gegen 12:15 Uhr eine 62-jährige VW-Fahrerin die Schloßstraße in Fahrtrichtung Wollmesheimer Straße in Landau. Eine 39-jährige vorausfahrende BMW-Fahrerin musste aufgrund eines Abbiegevorgangs einer 57-jährigen Hyundai-Fahrerin kurz nach dem Bahnübergang verkehrsbeding bremsen. Die VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW BMW auf. Durch den Aufprall wurde der PKW BMW zusätzlich auf den PKW Hyundai geschoben. Die 39-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zudem war der PKW VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 3200 Euro. Die 62-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

