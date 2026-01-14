POL-PDLD: A65/Edesheim - Alkoholisierter Fahrer sucht seinen LKW
A65/Edesheim (ots)
Zu Streitigkeiten kam es am frühen Mittwochmorgen (14.01.2026, 00.20 Uhr) auf der Raststätte "Pfälzer Weinstraße West", weil ein betrunkener LKW-Fahrer mit einem seiner Kollegen in einen verbalen Streit geriet, da er seinen LKW nicht mehr auffinden konnte. Vor Ort konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Weil der Fahrer 2,47 Promille Alkohol intus hatte, wurden Ladepapiere und Schlüssel bis zur vollständigen Nüchternheit sichergestellt.
