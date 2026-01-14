Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler-Verkehrsunfallflucht

Annweiler (ots)

Am 13.01.2026, gegen 08:15 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW der Marke Opel in Annweiler, in der Straße "Im Zwinger". Als er gegen 16:30 Uhr zurück zu seinem PKW kam, stellte er einen Streifschaden am vorderen Stoßfänger fest. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell