Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zeugen und weitere Geschädigte zu Sammlungsbetrug gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 56 Jahre alte Frau wurde am Dienstag (27.01.2026) gegen 13:35 Uhr in der Max-Planck-Straße in Gärtringen Opfer einer Sammlungsbetrügerin. Die 56-Jährige befand sich in ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, als sie eine noch Unbekannte über das Fahrerfenster darauf aufmerksam machte, dass sie für eine Taubstummenschule Unterschriften und Spenden sammeln würden. Sie führte ein Klemmbrett mit einem Formular mit, welches den Anschein erweckte, dass die Sammlung für eine offizielle gemeinnützige Organisation bestimmt sei. Mutmaßlich täuschte die Täterin zudem vor, selbst taubstumm zu sein. Aufgrund dessen übergab das Opfer der Betrügerin einen Münzgeldbetrag. Erst im Nachgang stellte die Frau fest, dass sie Opfer eines Betrugesa wurde. Die Täterin soll etwa 20 Jahre alt sein und rund 165 Zentimeter groß. Zudem soll sie ein rundes Gesicht gehabt haben. Sie trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

