Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 40-jährige Seat-Lenkerin durchbricht Mauer

Ludwigsburg (ots)

Eine Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (27.01.2026) gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 1140 (L 1140) bei Remseck am Neckar ereignete.

Eine 40 Jahre alte Seat-Lenkerin wollte von einem Feldweg aus nach links auf die L 1140 in Richtung Remseck-Neckargröningen abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßliche eine aus Richtung Ludwigsburg kommende 84 Jahre alte Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die 40-Jährige kam vermutlich durch einen Gegenlenkbewegung nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Lichtmast. Anschließend durchbrach sie eine Steinmauer eines angrenzenden Grundstücks und fuhr gegen einen dort abgestellten PKW-Anhänger, ehe sie zum Stehen kam.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb die 40-Jährige unverletzt, während die 84-Jährige mit mutmaßlich leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

