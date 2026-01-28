PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 40-jährige Seat-Lenkerin durchbricht Mauer

Ludwigsburg (ots)

Eine Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (27.01.2026) gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 1140 (L 1140) bei Remseck am Neckar ereignete.

Eine 40 Jahre alte Seat-Lenkerin wollte von einem Feldweg aus nach links auf die L 1140 in Richtung Remseck-Neckargröningen abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßliche eine aus Richtung Ludwigsburg kommende 84 Jahre alte Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die 40-Jährige kam vermutlich durch einen Gegenlenkbewegung nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Lichtmast. Anschließend durchbrach sie eine Steinmauer eines angrenzenden Grundstücks und fuhr gegen einen dort abgestellten PKW-Anhänger, ehe sie zum Stehen kam.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb die 40-Jährige unverletzt, während die 84-Jährige mit mutmaßlich leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:23

    POL-LB: Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht in der Römerstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (27.01.2026) zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr kam es in der Römerstraße in Leonberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Mazda, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in einer Parklücke abgestellt war. Der Unbekannte fuhr ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 11:22

    POL-LB: Gärtringen: Zeugen und weitere Geschädigte zu Sammlungsbetrug gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Eine 56 Jahre alte Frau wurde am Dienstag (27.01.2026) gegen 13:35 Uhr in der Max-Planck-Straße in Gärtringen Opfer einer Sammlungsbetrügerin. Die 56-Jährige befand sich in ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, als sie eine noch Unbekannte über das Fahrerfenster darauf aufmerksam machte, dass sie für eine ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 10:32

    POL-LB: Korntal-Münchingen: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw und fährt weiter

    Ludwigsburg (ots) - Ein 45 Jahre alter VW-Lenker fuhr am Dienstag (27.01.2026) gegen 10.45 Uhr die Zuffenhauser Straße in Korntal-Münchingen in Richtung Goerdeler Straße entlang. Kurz vor der Einmündung zur Bergstraße wollte er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dazu stoppte er sein Fahrzeug kurz, um auf den umliegenden Verkehr zu achten. In diesem Moment ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren