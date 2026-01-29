PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte fährt Seniorin an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren übersah ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (28.01.2026) gegen 08.00 Uhr eine 79 Jahre alte Frau, die auf einem Gehweg in der Kurfürstenstraße in Ludwigsburg lief. Die 79-Jährige stürzte und erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Unbekannte die Frau zu einer Arztpraxis und gab ihr einen Zettel mit seiner Handynummer. Die Seniorin wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte befand sich beim Eintreffen der von der Arztpraxis verständigten Polizei nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Ludwigsburg
