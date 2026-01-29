Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto rollt abschüssige Straße hinunter; 16.000 Euro Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als am Mittwoch um 13:25 Uhr ein 37-Jähriger seinen BMW am rechten Fahrbahnrand in der Neuwiesenstraße parkte und ausstieg bemerkte er, wie sein Auto plötzlich die abschüssige Straße hinunterrollte. Der Mann konnte den BMW nicht mehr rechtzeitig aufhalten, weshalb das Auto mit einem geparkten VW kollidierte. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Sinsheim geführt.

