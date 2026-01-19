Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Brand in Kleingartenanlage
Landkreis Sömmerda (ots)
Polizei und Feuerwehr kamen Sonntagnacht (18.01.2026) gemeinsam in Witterda zum Einsatz. Gegen 23:25 Uhr wählten Zeugen den Notruf, nachdem eine Gartenlaube in der Straße Obertor aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell