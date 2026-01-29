Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Taschendiebstahl hat 1.300 Euro Schaden zur Folge

Mannheim (ots)

Am Mittwochmittag entwendet eine bislang unbekannte Taschendiebin bzw. ein bislang unbekannter Taschendieb in der Mannheimer Innenstadt einen Geldbeutel aus einer unbeaufsichtigten Handtasche.

Gegen 13:00 Uhr befand sich eine 47-jährige Frau in einem Schuhgeschäft im Bereich der Mannheimer Quadrate. Als sie zum Anprobieren eines Schuhpaars ihre Handtasche zur Seite stellte, nutzte eine bislang unbekannte Person diesen Moment der Unaufmerksamkeit und entwendete den Geldbeutel der Frau aus ihrer Handtasche. Als die 47-Jährige das Fehlen ihres Portemonnaies bemerkte, hatte sich die Täterin bzw. der Täter schon von der Örtlichkeit entfernt. Neben 1.300 Euro Bargeld wurden auch Ausweisdokumente und Bankkarten entwendet.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen.

So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. - Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander auf und lernen Sie die PIN auswendig. - Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper. - Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände (Handy/Laptop) niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Taschen.

Weitere Informationen und Tipps, wie Sie sich vor Diebstahl schützen können, finden Sie auch online unter: https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell