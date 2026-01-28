PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 19.01.2026, und Sonntag, 25.01.2026, wurden in der Rosenbrunnenstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Der oder die Unbekannte zerkratzte mit einem, nicht näher bekannten, spitzen Gegenstand jeweils den Lack der rechten Seite von mindestens fünf Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und sucht Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können. Auch weitere Geschädigte werden geben, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

