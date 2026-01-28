Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A6 bei Sinsheim entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 64-jähriger Mann war gegen 9:30 Uhr mit seinem Toyota auf der mittleren Fahrspur der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim/Steinsfurt staute sich der Verkehr. Aus bislang unklarer Ursache fuhr der 64-Jährige am Stauende auf den bereits stehenden Mercedes eines 65-jährigen Mannes auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die mittlere Fahrspur vorübergehend gesperrt. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Walldorf.

