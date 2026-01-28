Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg (ots)

Ein Fahrradfahrer wurde am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr beim Überqueren der Straße , in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Stadtbücherei bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW entlang der Kurfürsten-Anlage vom Adenauer-Platz kommend in Richtung Römerkreis. Zeitgleich stand ein 25-jähriger Fahrradfahrer an einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage, um im weiteren Verlauf die Kurfürsten-Anlage zu überqueren.

Ersten Unfallermittlungen zufolge setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete. Die VW-Fahrerin, welche die Rotphase ihrer Ampel missachtet hatte, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrerfahrer nicht mehr verhindern. Der 25-Jährige stürzte von seinem Zweirad und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision wurde das Fahrrad beschädigt, sodass Sachschaden von geringem Wert entstand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

