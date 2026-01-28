Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Auffahrunfall, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 08:05 Uhr auf der B 3 zwischen den Ausfahrten Nußloch und Leimen/St. Ilgen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6205393). Ersten Unfallermittlungen zufolge befuhren ein 38, ein 61 und ein 41 Jahre alter Mann hintereinander die B3 in Richtung Wiesloch. Auf Höhe Leimen/ St. Ilgen staute sich der Verkehr, sodass der 38-Jährige seinen Mercedes bis zum Stillstand abbremsen musste. Der nachfolgende 61-jährige Seat-Fahrer bemerkt dies und bremste ebenfalls. Der hinter dem Seat fahrende 41-jährige Fiat-Fahrer reagierte zu spät und fuhr dem Seat hinten auf, woraufhin dieser auf den Mercedes des 38-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Seat-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur eingehenden Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde zunächst in einer Haltebeucht abgestellt. Dieser wird zu einem späteren Zeitpunkt durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

