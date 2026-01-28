Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Tatverdächtige erbeuten Wertgegenstände nach körperlichem Angriff - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 19-Jähriger im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim von zwei bislang unbekannten Männern körperlich angegangen, um an seine Wertgegenstände zu gelangen.

Der junge Mann war gegen 07:15 Uhr zu Fuß auf dem Weg zu einer Bushaltestelle in der Hermsheimer Straße. An der Einmündung zum Reiterweg kamen ihm zwei unbekannte Personen entgegen und forderten ihn verbal auf, stehen zu bleiben. Im weiteren Verlauf verlangte einer der Unbekannten die Herausgabe der mitgeführten Wertgegenstände des 19-Jährigen und hielt ihm dabei einen schmalen Gegenstand vor. Ersten Ermittlungen zufolge kann es sich hierbei um einen Schraubendreher gehandelt haben. Eingeschüchtert von der Drohung händigte der junge Mann seinen Geldbeutel sowie seine Bluetooth-Kopfhörer aus.

Beim Blick ins Portemonnaie stellte der Tatverdächtige fest, dass sich darin kein Bargeld befand, woraufhin er dieses wegwarf, ohne etwas zu entnehmen. Die Kopfhörer im Wert von etwa 20 Euro steckte er ein und trat dem 19-Jährigen anschließend in den Bauch, bevor die beiden unbekannten Personen zu Fuß in Richtung Ulanenweg flüchteten. Bis auf kurzzeitige Schmerzen blieb der 19-Jährige unverletzt. Die beiden Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich, - circa 25 Jahre bis 30 Jahre alt, - etwa 190 cm groß, - normale Statur, - schwarze Haare, - osteuropäischer Akzent.

Er soll zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Außerdem habe er einen schwarzen Schlauchschal getragen, den er bis unter die Nase hochgezogen haben soll.

Person 2:

- männlich, - etwa 175 cm groß, - kräftige Statur, - schwarze Haare, - sprach Deutsch ohne Akzent.

Er soll zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose sowie blau-weißen Sneakern und schwarzen Lederhandschuhen bekleidet gewesen sein. Außerdem soll auch er einen schwarzen Schlauchschal getragen haben, den er bis unter die Nase hochgezogen haben soll. Zudem soll sein Kopf mit einer schwarzen Kapuze bedeckt gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und den bislang unbekannten Tätern mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell