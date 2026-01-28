Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter greift zwei junge Männer in der Innenstadt mit Pfefferspray an - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagabend griff eine bislang unbekannte Person zwei junge Männer in der Mannheimer Innenstadt mit Pfefferspray an und verletzte sie hierbei leicht.

Gegen 20:45 Uhr hielten sich ein 20-Jähriger und ein 16-Jähriger im Bereich des L-Quadrates auf, als sie von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Nach einem kurzen Gespräch zückte einer der Unbekannten ein Pfefferspray und sprühte dieses den beiden jungen Männern unvermittelt ins Gesicht. Die Begleitung des Angreifers stand unbeteiligt daneben und griff nicht in das Geschehen ein, flüchtete im Anschluss an die Tat jedoch mit dem Angreifer zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden jungen Männer mussten aufgrund des Angriffes medizinisch versorgt werden. Sie wurden jedoch nur leicht verletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - 18 bis 25 Jahre alt, - etwa 180 cm groß, - hellblonde Haare, - bekleidet mit einer matt-schwarzen Jacke mit Fellkragen.

Die Begleitperson des Angreifers wurde folgendermaßen beschrieben:

- männlich, - ungefähr 170 cm groß, - blonde Haare, - bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise hierzu mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell