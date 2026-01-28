Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Auffahrunfall, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es auf der B3 zwischen der Abfahrt Nußloch und Leimen/St. Ilgen aufgrund eines Auffahrunfalls zwischen drei Fahrzeugen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfall, dem Schadensausmaß und den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor.

