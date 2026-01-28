PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Auffahrunfall, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es auf der B3 zwischen der Abfahrt Nußloch und Leimen/St. Ilgen aufgrund eines Auffahrunfalls zwischen drei Fahrzeugen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfall, dem Schadensausmaß und den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

