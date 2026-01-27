Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr stoppte eine Streife des Polizeireviers Sinsheim in der Dührener Straße einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer.

Die Streife wurde auf den 39-Jährigen aufmerksam, als dieser mit seinem E-Scooter in Schlangenlinien im Stadtgebiet unterwegs war.

Die Polizisten bemerkten bei der Kontrolle des Zweiradfahrers sofort Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann war mit über einem Promille auf dem E-Scooter unterwegs. Außerdem steht der Mann im Verdacht, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben.

Der 39-Jährige wurde im weiteren Verlauf zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er Blutproben abgeben musste. Aufgrund seines Rauschzustands wurde ihm zunächst die Weiterfahrt untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Da der Fahrzeugführer des E-Scooters auch ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war, muss er sich auch für einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell