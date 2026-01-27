PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: 88-Jähriger erhielt Schockanruf eines Unbekannten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag erhielt ein 88-jähriger Mann in Angelbachtal den Anruf eines unbekannten Mannes, der durch eine Schocknachricht an die Ersparnisse des Seniors gelangen wollte.

Der Unbekannte rief den 88-Jährigen an und teilte ihm mit, dass sein Sohn an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und nun schwer verletzt im Krankenhaus liege. Zudem sei bei dem Unfall eine Frau zu Tode gekommen.

Anschließend fragte der Unbekannte nach Bargeld oder Wertgegenständen, die der Mann zu Hause habe. Auf Aufforderung holte der 88-Jährige einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag von der Bank. Da es im Anschluss keine weiteren Kontaktaufnahmen durch den Anrufer gab, kam es zu keinem finanziellen Schaden. Der Sohn des 88-Jährigen informierte schließlich die Polizei.

Präventionshinweise:

   - Misstrauen bei ungewöhnlichen Anrufen: Wenn Sie einen Anruf 
     erhalten, in dem behauptet wird, dass ein Familienmitglied in 
     einen Unfall verwickelt ist, seien Sie vorsichtig. Seriöse 
     Institutionen und Behörden würden niemals auf diese Weise 
     Kontakt aufnehmen.
   - Nie persönliche oder finanzielle Informationen preisgeben: Geben
     Sie niemals persönliche Informationen oder Geld an unbekannte 
     Anrufer weiter, insbesondere wenn Sie die Person nicht kennen.
   - Rückruf bei Verdacht: Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint,
     legen Sie auf und rufen Sie das angebliche betroffene 
     Familienmitglied direkt an, um sich zu vergewissern. Überprüfen 
     Sie auch, ob der Vorfall, von dem der Anrufer spricht, wirklich 
     stattgefunden hat, indem Sie bei der Polizei oder dem 
     Krankenhaus nachfragen.
   - Wenden Sie sich an die Polizei: Wenn Sie einen Schockanruf 
     erhalten oder das Gefühl haben, betrogen zu werden, kontaktieren
     Sie sofort die Polizei. Sie können Ihnen helfen, solche 
     Betrugsversuche zu melden und weitere Schritte zu unternehmen.
   - Informieren Sie Ihre Angehörigen: Machen Sie Ihre Familie und 
     Freunde auf diese Art von Betrugsversuchen aufmerksam, damit 
     auch sie sich schützen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

