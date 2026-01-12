Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto fährt Fußgänger an

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 11.01.2026, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin in der Hauptstraße einen 23-jährigen Mann an. Der 23-Jährige hatte zuvor dem Beifahrer der 23-Jährigen Cannabis verkauft. Als es zum Streit zwischen dem 21-jährigen Beifahrer und dem 23-jährigen Mann kam, fuhr die Fahrerin an. Dabei hielt sich der 23-Jährige noch an der Beifahrerseite des Fahrzeugs fest. Nachdem er losließ, rollte die Fahrerin über seine Beine und fuhr davon. Der 23-Jährige erlitt, nach ersten Erkenntnissen, leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen u.a. wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz aufgenommen.

