PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit hohem Schaden konnte rasch geklärt werden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Unfallflucht am Montagabend in Neckargemünd, bei der erheblicher Sachschaden entstanden war, konnte rasch geklärt werden.

Ein 51-jähriger Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem Mercedes in der Saarstraße unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war er stark übermüdet und kam aufgrund dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen eine Mülltonne, die zur Abholung bereitgestellt war, sowie einen VW, der in einer privaten Grundstückseinfahrt geparkt war. Der VW wurde durch den Aufprall gedreht und gegen den Zaun des Anwesens gedrückt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf rund 25.000 Euro geschätzt wird.

Trotz des Unfalls entfernte sich der 51-jährige Mercedes-Fahrer einfach vom Unfallort.

Durch das laute Aufprallgeräusch wurde der Anwohner des Anwesens aufgeschreckt. Er konnte den Unfallverursacher noch wegfahren sehen und sich das Kennzeichen notieren.

Der 51-jährige Fahrer des Mercedes konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Anzeichen für Alkoholkonsum waren nicht feststellbar, jedoch bemerkten die Beamten die Erschöpfung des Fahrers.

Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer des Mercedes.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren