Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Zug kollidiert mit herabgestürztem Felsblock

Passagiere über Leiter evakuiert

Gelände erschwert Feuerwehreinsatz

Hydrauliköl ausgelaufen

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Calw (ots)

Calw. Am frühen Montagmorgen kollidierte ein Regionalzug der Kulturbahn mit 100 Stundenkilometern unweit des Ortsausgangs Calw in Richtung Station Teinach mit einem etwa 6 Kubikmeter großen Felsblock, der nachts auf die Gleise gestürzt war. Während die Wucht der Geschwindigkeit den Felsblock auseinanderbersten und wegschleudern ließ, kam der Zug durch die eingeleitete Vollbremsung des Zugführers nach etwa 600 Metern in einem Tunnel zum Stehen. Die um 6:06 Uhr alarmierte Feuerwehr Calw mit den Abteilungen Calw und Hirsau sowie der Führungsgruppe Stammheim/Holzbronn rückte mit neun Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften aus. "Unser Rüstwagen ist mit einem Schienenrollwagen beladen, der es ermöglichte, notwendiges Material zur Einsatzstelle zu befördern", konstatierte Stadtbrandmeister Marcus Frank, Einsatzleiter vor Ort zu den herausfordernden Gegebenheiten des Geländes an der Unfallstelle. Mit Leitern wurden fünf Passagiere und der Zugführer unverletzt aus dem Zug evakuiert und die Fahrgäste nach Vorstellung beim Rettungsdienst durch die Feuerwehr zur Station Teinach gebracht, um ihren Weg fortsetzen zu können. "Da der Zug rund 50 Liter Hydrauliköl durch die Kollision verlor und sich im Tunnel Quellfassungen für Wasser befinden, wurde das Umweltamt hinzugezogen", erläuterte der stellvertretende Kreisbrandmeister André Weiss, der ebenfalls zur Einsatzstelle geeilt war. Der Großteil konnte gleichwohl in einer Wanne aufgefangen werden, sodass die Quellfassungen in dem Wasserschutzgebiet nicht beeinträchtigt wurden. Um eine Untersuchung des stark beschädigten Zugs durch Bahnexperten zu ermöglichen, schoben zehn Feuerwehrleute den Wagen mit Muskelkraft vor das Tunnelportal. Gegen 11 Uhr konnte die Feuerwehr zurück in die Wache fahren, während die Bahn das Abschleppen des Zugs organisierte.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell