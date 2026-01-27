PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Toilettenhäuschen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf nicht näher bekannte Weise Zutritt zu einem Toilettenhäuschen einer Clubanlage in der Opelstraße in St. Leon-Rot.

Das Toilettenhäuschen wurde am vergangenen Freitagmittag ordnungsgemäß gegen 13:30 Uhr verschlossen. Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr wurden zunächst Beschädigungen an den Türen des Gebäudes festgestellt. Aus dem Toilettenhäuschen wurden elektronische Heizkörper entwendet. Anschließend entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und wird derzeit vom Polizeiposten St. Leon-Rot des Polizeireviers Wiesloch ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

