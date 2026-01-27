PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Verstöße wegen technischer Veränderungen an Motorroller

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag war ein 16-Jähriger mit einem motorisierten Zweirad der Marke Yamaha in der Mörikestraße unterwegs, als er zunächst an der Ecke zur Händelstraße zu Fall kam und anschließend ein aufmerksamer Zeuge die Polizei verständigte.

Eine alarmierte Streife des Polizeirevier Weinheim führte vor Ort eine Kontrolle durch. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 16-jährige Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn unterwegs, als er die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Verletzt hatte sich der Jugendliche nicht.

Es wurde jedoch bekannt, dass der Motorroller baulich verändert worden war, weshalb dieser zur weiteren Überprüfung zum Polizeirevier gebracht wurde.

Es wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 16-Jährige muss sich außerdem für einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

