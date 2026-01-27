Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/B37: Kontrollaktion zur Bekämpfung und Verhinderung von Wohnungseinbruchdiebstählen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag führten knapp 20 Beamte der Polizeireviere Eberbach und Neckargemünd im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr stationäre Kontrollen auf der B 37, Uferstraße, Höhe Klärwerk durch.

Die stationär, in Fahrtrichtung Eberbach, eingerichtete Kontrollstelle diente der Bekämpfung und Verhinderung von Wohnungseinbruchdiebstählen. Es konnten dahingehend keine relevanten Verstöße oder Wahrnehmungen festgestellt werden.

Bei den ganzheitlichen Kontrollen wurden nachfolgende Feststellungen getroffen:

- zwei Straftaten wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels - vier Ordnungswidrigkeiten wegen Fahrens unter Drogeneinfluss - zwei Straftaten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - eine Straftat wegen Verdacht der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen - zwei Ordnungswidrigkeiten, da der Sicherheitsgurt nicht angelegt war - eine Ordnungswidrigkeit, da die Beförderung des Kindes ohne Sicherung erfolgte

Im Rahmen der Kontrollaktion wurden 80 Fahrzeuge und 128 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 12 Verstöße festgestellt. Diese wurden im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zur Anzeige gebracht.

Bei der Kontrollaktion wurden die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie des THW unterstützt.

Es finden regelmäßig derartig angelegte Kontrollaktionen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Mannheim statt. Weitere Kontrollen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell