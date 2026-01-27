Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beleidigt und bedroht Mann beim Aufhängen von Plakaten für eine politische Veranstaltung - Zeugenaufruf - Korrekturmeldung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen der Erstmeldung, die am Montagnachmittag veröffentlicht wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6204432), war der Tatzeitpunkt nicht gegen 19:30 Uhr, sondern gegen 16:00 Uhr.

Das zuständige Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen und sucht weiterhin Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem bislang unbekannten Täter mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

