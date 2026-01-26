Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnanschrift eines 21-Jährigen und gaukelte vor, dass er ein Mitarbeiter der Stadtwerke sei.

Der Unbekannte legitimierte sich gegen 16:00 Uhr mit einem gefälschten Ausweis der Stadtwerke, um im weiteren Verlauf des Gesprächs an persönliche Daten des Bewohners zu gelangen und Zutritt zur Wohnung in der Straße Untere Talstraße zu erhalten.

Der vermeintliche Mitarbeiter hat sich hierfür zunächst nach Kundendaten und Stromrechnungen des jungen Mannes erkundigt. Da diesem der Sachverhalt jedoch suspekt vorkam, verneinte der 21-Jährige den Zutritt sowie jegliche Auskünfte. Anschließend verständigte er die Polizei.

Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 25 Jahre bis 30 Jahre alt, - dunkle, kurze Haare, - trug einen Bart.

Bekleidet war er mit einer grau/schwarzen Jogginghose, einer weißen Daunenjacke sowie Sportschuhen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können oder denen Ähnliches widerfahren ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

- Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

- Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

- Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell