PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnanschrift eines 21-Jährigen und gaukelte vor, dass er ein Mitarbeiter der Stadtwerke sei.

Der Unbekannte legitimierte sich gegen 16:00 Uhr mit einem gefälschten Ausweis der Stadtwerke, um im weiteren Verlauf des Gesprächs an persönliche Daten des Bewohners zu gelangen und Zutritt zur Wohnung in der Straße Untere Talstraße zu erhalten.

Der vermeintliche Mitarbeiter hat sich hierfür zunächst nach Kundendaten und Stromrechnungen des jungen Mannes erkundigt. Da diesem der Sachverhalt jedoch suspekt vorkam, verneinte der 21-Jährige den Zutritt sowie jegliche Auskünfte. Anschließend verständigte er die Polizei.

Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - circa 25 Jahre bis 30 Jahre alt,
   - dunkle, kurze Haare,
   - trug einen Bart.

Bekleidet war er mit einer grau/schwarzen Jogginghose, einer weißen Daunenjacke sowie Sportschuhen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können oder denen Ähnliches widerfahren ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

   - Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür 
     durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie 
     die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.
   - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die 
     Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen 
     es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein 
     zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im 
     Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren 
     Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.
   - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen 
     Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.
   - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die 
     Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür 
     gegenseitig Beistand zu leisten.
   - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis 
     und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende 
     Behörde an.
   - Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere 
     Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder 
     "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das 
     Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt 
     worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der 
     Stadtwerke.
   - Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche 
     Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder 
     Lieferungen gegen Zahlung.
   - Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder 
     Besuchsbestätigungen.
   - Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei 
     Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer 
     heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:25

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Dieselkraftstoff - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am vergangenen Samstag, im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 22:45 Uhr, mehrere Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines LKW. Das Fahrzeug wurde zuvor von seinem Besitzer in der Straße In den Weinäckern am Straßenrand geparkt. Ersten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:12

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW kollidiert mit Brückenpfeiler, PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 6:50 Uhr auf der B 38 in Richtung Kreuz Weinheim zwischen der Westtangente und dem Abzweig nach Weinheim ein Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6203587 Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 60-jährige Fahrer mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren