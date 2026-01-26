PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Dieselkraftstoff - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am vergangenen Samstag, im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 22:45 Uhr, mehrere Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines LKW.

Das Fahrzeug wurde zuvor von seinem Besitzer in der Straße In den Weinäckern am Straßenrand geparkt. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete der oder die Unbekannte zunächst gewaltsam den Tank des LKW und entleerte diesen nahezu vollständig. Wie genau die Menge von etwa 750 Litern Dieselkraftstoff abtransportiert wurde und welches Transportfahrzeug dafür genutzt wurde, ist Teil der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Wiesloch geführt werden. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

