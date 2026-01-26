PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte legen Steine auf Radschnellweg - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte legten am Sonntag im Stadtteil Käfertal Steine auf dem Radschnellweg ab.

Ein Zeuge meldete gegen 10:30 Uhr, dass im Bereich der Unterführung in Höhe der Leonie-Ossowski-Promenade Unbekannte eine größere Anzahl von Steinen auf die Fahrbahn des Radschnellwegs 15 abgelegt hatten. Da die Unterführung gut ausgeleuchtet ist, konnten Radfahrer die Steine rechtzeitig umfahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam kein Radfahrer zu Schaden. Der aufmerksame Zeuge beseitigte die Steine selbstständig.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an. Mögliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich der abgelegten Steine gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
